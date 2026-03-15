Между Россией и малазийским островом Лангкави запустят прямое авиасообщение

Бин Ван Камардин: авиарейсы между РФ и Лангкави ожидаются в 2026 году

Авиарейсы между Россией и малайзийским островом Лангкави планируется запустить в 2026 году. Об этом РИА Новости сообщил заместитель главы Управления развития Лангкави Ван Камарул Файсал бин Ван Камардин.

«Как я понимаю, процесс еще идет. Не могу сказать точно, какова ситуация сейчас, но мы полагаем, что это будет реализовано в текущем году. Все надеются на это», — сказал чиновник.

Бин Ван Камардин добавил, что, как ожидается, Лангкави после запуска полетов ежегодно будут посещать до 50 тысяч туристов из России. По итогам 2025 года остров посетили 35 тысяч россиян, а в 2024 году — 25 тысяч.

В октябре прошлого года сообщалось, что Россия намерена ввести безвизовый режим с тремя странами. В частности, речь шла о Китае, Саудовской Аравии и Малайзии. К 2030 году планируется увеличить количество туристических поездок иностранцев в Россию на 11 миллионов к текущим пяти миллионам.

Ранее стало известно, что в марте между Москвой и Эль-Кувейтом запустят прямые авиарейсы.