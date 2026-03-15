В Молдавии могут ввести режим экологической тревоги из-за загрязнения Днестра

Правительство Молдавии проведет заседание по вопросу введения режима экологической тревоги на реке Днестр. Об этом молдавский кабмин сообщил в Telegram-канале.

«Премьер-министр Александру Мунтяну сегодня созывает заседание правительства для рассмотрения предложения о введении режима экологической тревоги в бассейне реки Днестр на 15 дней», — говорится в сообщении.

В правительстве добавили, что в связи со сложившейся ситуацией в республике следует «мобилизовать ресурсы». При этом в кабмине отметили, что в Молдавии уже ввели ограничения на использование воды из Днестра для населенных пунктов, расположенных между Резиной и Дубэсари.

7 марта Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские войска нанесли удар по ГАЭС в Черновицкой области Украины. По данным журналистов, украинская энергетическая система получила значительные повреждения в результате атак Вооруженных сил РФ.

12 марта в пресс-службе молдавского правительства заявили, что нефть с Украины поступает в Молдавию по реке Днестр. Предприятие Apa-Canal Balti приняло решение временно прекратить забор воды для Бельц — второго по величине молдавского города, однако к вечеру среды его возобновили.

Ранее эксперт допустил, что Киев мог специально загрязнить Днестр.