Эксперт допустил, что Киев мог специально загрязнить Днестр

Киев мог намеренно допустить загрязнение Днестра. Такое предположение в беседе с газетой «Взгляд» высказал президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов.

«Нельзя исключать, что Киев мог специально создать загрязнение в постоянных попытках распространить военный кризис на другие страны, в частности — на Молдавию и Румынию», — сказал эксперт.

Впрочем, по его словам, такие происшествия чаще всего случаются из-за недостаточного обслуживания инфраструктуры предприятий.

Анпилогов также отметил, что устранение последствий загрязнения реки может занять несколько лет. При этом важно торопиться, чтобы как можно меньше токсичных веществ достигли берегов и впитались в почву.

12 марта в пресс-службе молдавского правительства заявили, что нефть с Украины уже третий день поступает в Молдавию по Днестру. Предприятие Apa-Canal Balti приняло решение временно прекратить забор воды для Бельц — второго по величине молдавского города, однако к вечеру среды его возобновили.

Днестр является главным источником питьевой воды для Кишинева и большей части жителей Молдавии.

