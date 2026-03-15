Стали известны травмы пострадавших в ДТП с трамваями в Москве

Один из пострадавших при столкновении двух трамваев в Москве получил перелом позвоночника. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По его данным, у другой пострадавшей диагностированы переломы ребер и плечевой кости. Среди пострадавших также есть годовалая девочка. Сообщается, что ребенок получил ушиб головы.

Всего травмы различной степени тяжести получили 24 человека, включая водителя одного из трамваев. Большинство пострадавших были госпитализированы.

При этом движение транспорта в районе улицы Водников уже полностью восстановлено.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 15 марта около 09:30 мск на улице Водников. Там столкнулись два трамвая, которые следовали по маршруту №6.

По данным МВД, трамваи столкнулись в связи со сходом одного из них с рельсов. Там добавили, что транспортное средство сошло из-за технической неисправности.

Как рассказали журналистам ТАСС в правоохранительных органах, в момент столкновения в двух трамваях находились около 70 человек. Из них 13 человек, включая одного из водителей, пострадали и были доставлены в медицинские учреждения.

Прокуратура Северо-Западного административного округа взяла на контроль установление причин и обстоятельства аварии.

Ранее в Москве несколько человек пострадали в аварии с экскурсионным автобусом, перевозившим детей.

 
