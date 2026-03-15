Российские туристы второй раз за месяц массово отравились в отеле на Пхукете

В отеле MBC Condotel на тайском острове Пхукет второй раз за последнее время отравились российские туристы. По меньшей мере 13 человек пожаловались на симптомы острой кишечной инфекции и воспаление слизистой оболочки глаз, пишет Telegram-канал Baza.

По его данным, в течение двух последних недель постояльцы отеля столкнулись с серьезными проблемами со здоровьем: у некоторых поднялась температура, появились симптомы пищевого отравления (рвота и диарея), а также развился конъюнктивит. Сильнее остальных пострадала одна семья с ребенком, у которого на почве заражения возникло осложнение в виде острого тонзиллита (гнойной ангины).

Говоря о возможном источнике заражения, туристы сошлись во мнении о том, что им могла быть водопроводная вода. Они утверждают, что не пили ее, но якобы могли заразиться во время умывания и чистки зубов. Жидкость, по словам пострадавших, имела мутный вид и неприятно пахла.

Предыдущий случай массового отравления россиян в этом же отеле произошел месяц назад. Тогда заболевшие заявили, что возбудитель инфекции мог содержаться в кубиках льда, который сотрудники бара готовили из водопроводной воды и клали в коктейли.

Ранее российских молодоженов заселили на пепелище вместо отеля на Бали.