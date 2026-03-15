В Днепре на юго-востоке Украины неизвестные напали на судью Индустриального районного суда, избили ее и пытались похитить. Об инциденте сообщил Совет судей Украины.

Согласно заявлению, на женщину напали трое в балаклавах прямо у ее дома. Они передвигались на автомобиле без номеров. Потерпевшей нанесли тяжелые травмы головы. Кроме того, ей в лицо распылили перцовый балончик.

Судью спас муж, который помешал неизвестным затолкать ее в машину. Его также избили. Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии. О состоянии ее супруга не сообщается.

Совет призвал засекретить личные данные украинских судей во избежание подобных нападений.

До этого в Полтавской области Украины группа примерно из 20 человек напала на патруль ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог российских военкоматов) и сопровождавших его полицейских. По данным украинского издания «Страна.ua», гражданские применили слезоточивый газ. В результате трое военных и трое полицейских получили химические ожоги. На месте происшествия задержали восемь мужчин. Шестеро из них подлежат мобилизации и уже проходят военно-врачебную комиссию.

Ранее бойцы ВСУ избили майора нацбатальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) возле его дома.