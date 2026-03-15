Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

На Украине потребовали засекретить данные всех судей после жестокого нападения

В Днепре неизвестные жестоко избили и пытались похитить женщину-судью
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

В Днепре на юго-востоке Украины неизвестные напали на судью Индустриального районного суда, избили ее и пытались похитить. Об инциденте сообщил Совет судей Украины.

Согласно заявлению, на женщину напали трое в балаклавах прямо у ее дома. Они передвигались на автомобиле без номеров. Потерпевшей нанесли тяжелые травмы головы. Кроме того, ей в лицо распылили перцовый балончик.

Судью спас муж, который помешал неизвестным затолкать ее в машину. Его также избили. Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии. О состоянии ее супруга не сообщается.

Совет призвал засекретить личные данные украинских судей во избежание подобных нападений.

До этого в Полтавской области Украины группа примерно из 20 человек напала на патруль ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог российских военкоматов) и сопровождавших его полицейских. По данным украинского издания «Страна.ua», гражданские применили слезоточивый газ. В результате трое военных и трое полицейских получили химические ожоги. На месте происшествия задержали восемь мужчин. Шестеро из них подлежат мобилизации и уже проходят военно-врачебную комиссию.

Ранее бойцы ВСУ избили майора нацбатальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) возле его дома.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!