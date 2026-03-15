Отключения света и отопления зафиксировали в Белгороде после атаки ВСУ

В Белгороде после обстрела ВСУ начались перебои в подаче света, воды и тепла
Объекты энергетической инфраструктуры получили повреждения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород и Белгородский округ. Об этом в Telegram-канале сообщил оперативный штаб Белгородской области.

В заявлении уточняется, что административный центр региона и прилегающие территории подверглись массированному ракетному обстрелу.

«По предварительной информации, пострадавших нет. <...> Зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла», — рассказали в оперштабе.

Там добавили, что на территории одного из объектов в Белгороде из-за действий ВСУ произошел пожар. На место для ликвидации возгорания выехали сотрудники экстренных служб.

«Кроме того, повреждено остекление многоквартирного дома», — отмечается в сообщении.

Сейчас на местах работают сотрудники всех аварийных служб. Иная информация о произошедшем уточняется.

14 марта украинский дрон атаковал автомобиль в селе Ржевка в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков заявил, что пострадал один мужчина — он получил минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения рук. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую центральную районную больницу, после оказания первой помощи мужчину транспортировали в городскую больницу №2 в Белгороде.

Ранее житель Белгородской области получил перелом бедра из-за атаки беспилотника.

 
