Выросло число пострадавших при столкновении трамваев в Москве

ТАСС: 11 человек оказались в тяжелом состоянии из-за ДТП с трамваями в Москве

Число пострадавших в результате столкновения двух трамваев на Волоколамском шоссе в Москве выросло до 13. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

«В настоящее время госпитализированы 13 человек», — рассказал источник агентства.

По его словам, 11 человек находятся в тяжелом состоянии.

Авария произошла на северо-западе столицы. По информации очевидцев, в результате столкновения трамваев одного из водителей зажало в кабине, его пришлось деблокировать специалистам. Сообщалось также о 10 пострадавших, на место ДТП направлены 20 машин скоро помощи.

Причина ДТП неизвестна. Сообщалось, что один из трамваев сошел с рельсов.

В начале марта на юге Москвы произошла авария с участием трамвая. Водитель автомобиля на перекрестке не уступил дорогу трамваю, в результате произошло столкновение.

Ранее в Москве несколько человек получили ранения в аварии с экскурсионным автобусом с детьми.