«Замена счетчика» обошлась пенсионерке в 1,4 млн рублей

65-летняя жительница Отрадненского района Краснодарского края стала жертвой мошенников и лишилась 1,4 млн рублей после телефонного разговора. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По данным полиции, сначала женщине позвонил человек, представившийся сотрудником «Энергосбыта». Он заявил, что для установки электронной пломбы на счетчик необходимо продиктовать код из СМС.

Позже пенсионерке позвонил другой мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что ранее женщина якобы общалась с мошенниками, которым уже стали известны ее личные данные.

По его словам, на ее имя якобы оформили доверенность, которая позволяет неизвестным распоряжаться ее банковскими счетами. Чтобы «спасти» деньги, женщине предложили срочно снять средства и перевести их на безопасный счет.

Поверив собеседнику, пенсионерка сняла со счетов 1,4 млн рублей и перевела их злоумышленникам. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции ищут причастных к мошенничеству.

Ранее в Туле пожилая женщина лишилась 3 млн рублей, поверив мошенникам о предотвращении кражи средств.

 
Теперь вы знаете
Новичку заплатят больше, чем вам: правда ли это и нужно ли менять работу ради роста зарплаты?
