Названы страны, где ожидается «катастрофический голод»

Al Arabiya: в ООН назвали страны, где может начаться катастрофический голод
Mahmoud Issa/Reuters

В ООН назвали страны, где ожидается «катастрофический голод», пишет издание Al Arabiya.

Два продовольственных агентства ООН — Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) и Всемирная продовольственная программа (ВПП) — заявили, что в ближайшие месяцы миллионы людей по всему миру могут столкнуться с угрозой голода. Основными причинами называют вооруженные конфликты, насилие и сокращение гуманитарного финансирования.

В новом совместном докладе агентства назвали Гаити, Мали, Палестину, Южный Судан, Судан и Йемен странами, где население находится на грани катастрофического голода. В список также вошли Афганистан, ДР Конго, Мьянма, Нигерия, Сомали, Сирия, Буркина-Фасо, Чад, Кения и беженцы рохинджа в Бангладеш.

«Мы стоим на пороге полностью предотвратимой голодной катастрофы, которая грозит массовыми жертвами во многих странах», — предупредила исполнительный директор ВПП Синди Маккейн.

По данным агентств, на гуманитарные программы выделено лишь $10,5 млрд из необходимых $29 млрд, что вынуждает сокращать помощь. ФАО подчеркнула, что без срочного финансирования могут остановиться программы по обеспечению фермеров семенами и защите скота, что приведет к новым вспышкам продовольственных кризисов.

Ранее OnlyFans-модель пожертвовала $121 тысячу голодающим людям.

