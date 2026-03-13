Россиянам напомнили, какие услуги стоматолога можно получить бесплатно

Россияне могут рассчитывать на бесплатную стоматологическую помощь не только при острой зубной боли, но и при протезировании. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

Он сообщил, что в программу обязательного медицинского страхования входит оказание экстренной стоматологической помощи, а также некоторые ортопедические услуги. При этом используемые материалы не всегда соответствуют ожиданиям пациентов.

По словам Уфимцева, современные стоматологические технологии заметно продвинулись вперед, и многие люди хотят устанавливать более качественные пломбы и использовать современные материалы. Однако в нормативных документах заложены минимальные стандарты.

Глава ВСС отметил, что такие ограничения нельзя считать отставанием. По его словам, государство намеренно устанавливает достаточно строгие стандарты, чтобы избежать возможных злоупотреблений, и подобная практика применяется во многих странах мира.

В программу ОМС входит ограниченный перечень стоматологических услуг. В частности, речь идет о терапевтической стоматологии и пародонтологии, хирургической стоматологии, рентгенодиагностике, физиотерапии, а также отдельных видах ортодонтии и ортопедии.

Ранее эксперт раскритиковала идею повышать взносы на ОМС для курильщиков.