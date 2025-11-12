На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Карачаево-Черкесии эвакуировали сорвавшихся со склона туристов

МЧС сообщило об успешной эвакуации троих туристов с горы в Карачаево-Черкесии
В горах Карачаево-Черкесии спасли троих туристов. Об этом сообщило МЧС республики в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, туристы сорвались с ледяного склона. Всего в группе было пять человек, однако упали только трое. В результате они получили множественные травмы, двое — черепно-мозговые травмы, еще один — серьезные повреждения коленных суставов.

Спасатели обнаружили пострадавших, эвакуировали их на вертолете с высоты 2900 м над уровнем моря и успешно передали медиками на турбазе в районе Махарского ущелья. Всего в спасательной операции приняли участие 15 человек.

До этого Telegram-канал Baza уточнил, что инцидент произошел в Махарском ущелье. По данным канала, на перевале Кичи-Муруджу часть туристов оступилась и сорвалась со склона, при этом травмы сделали невозможным самостоятельное возвращение на тропу.

Поход группы не был зарегистрирован.

Ранее в Челябинской области турист сорвался с 25-метровой горы.

