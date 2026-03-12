Размер шрифта
Москвичей предупредили о скором возвращении морозов

Синоптик Леус: в ближайшие дни в Москву вернутся пятиградусные морозы
Кирилл Зыков/РИА Новости

Жителям Московского региона не стоит расслабляться с приходом календарной весны — в марте температура еще будет опускаться до 5 градусов мороза, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, морозы вернутся в столицу уже в ближайшие дни. Более того, заморозки будут возможны даже в апреле и мае, предупредил метеоролог.

«Обязательно будут заморозки в марте. И не заморозки, а даже морозы. Еще в марте температура до -5ºС в Москве будет понижаться. Март — это еще не весна по климату», — подчеркнул Леус.

Хотя в этом году из-за антициклона дневные температуры держатся на высоких отметка, климатическая весна еще не наступила, и в предстоящие выходные ночью столбики термометров в Москве могут показать 2–3ºС ниже нуля, добавил синоптик.

При этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов утверждает, что на ближайшей неделе в Москве не ожидается сильного похолодания. В целом, по его словам, погода в столичном регионе будет оставаться примерно одинаковой до второй декады месяца. На фоне заметного потепления начал активно таять лед на Москве-реке.

В Роскачестве призвали россиян не обманываться ранним теплом и не спешить менять зимнюю автомобильную резину на летнюю, пока изменения в погоде не примут устойчивый характер.

Ранее россиянам рассказали, будет ли этим летом комариный апокалипсис.

 
