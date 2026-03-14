Появились подробности о задержанном за призывы к терроризму иностранце

ФСБ: задержанный за призывы к террору иностранец посещал украинские сайты
Задержанный за призывы к терроризму иностранец признался, что посещал украинские сайты. Это следует из видео Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, пишет РИА Новости.

«Да», — сказал он, отвечая на вопрос оперативника.

14 марта в Тамбовской области задержали иностранного гражданина, который приехал в Россию, чтобы уклониться от срочной службы в своей стране. В ФСБ уточнили, что мужчина прибыл в Россию, чтобы избежать службы в армии своего государства. По данным ведомства, проживая в Тамбовской области, он через мессенджер Telegram призывал к насильственным действиям против представителей органов государственной власти и управления. При этом на родине он был объявлен в розыск.

Также установлено, что иностранец неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства России. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ — публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета. Ленинский районный суд Тамбова избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

