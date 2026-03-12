Российский школьник провалился в яму, скрытую под снегом

На Сахалине школьник внезапно провалился в глубокую яму, скрытую под слоем снега. Об этом сообщает «Сах.Онлайн»

Инцидент произошел на улице Школьной в городе Невельске. Проезжавшая мимо сквера имени Невельского женщина заметила подростка, который прыгал на тротуаре и махал машинам. Остановившись, она услышала крики о помощи. Оказалось, что ребенок по пути домой провалился сквозь снег и висел, цепляясь за край глубокой ямы, а друзья пытались удержать его. Вместе с подоспевшими мужчинами ребенка удалось вытащить. Яма оказалась около двух метров глубиной, на дне была вода.

После случившегося очевидица попыталась добиться ограждения опасного участка. В ЕДДС заявку приняли, но при повторном звонке на 112 диспетчер отказалась выезжать до утра. Только после обращения на горячую линию губернатора ситуацию взяли под контроль — женщине пообещали, что яма будет под присмотром до установки ограждения.

