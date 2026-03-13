Размер шрифта
В Челябинске подросток выстрелил в лицо ровеснику из ракетницы

В Челябинске подросток ответит в суде за выстрел в сверстника из ракетницы
Aoy_Charin/Shutterstock/FOTODOM

В Челябинске перед судом предстанет 15-летний подросток, обвиняемый в том, что выстрелил из ракетницы в лицо сверстнику, потерпевший получил тяжелую травму глаза. Об этом сообщает прокуратура Челябинской области.

Инцидент произошел в сентябре 2025 года во дворе жилого дома. Обвиняемый прицельно выстрелил из пускового устройства «Сигнал охотника» в лицо подростку. Пострадавший получил тяжелые травмы, у него диагностировали разрыв канальцев правого глаза и контузию средней степени.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования стрелявший частично признал свою вину, на допросе он заявил, что считал пистолет незаряженным. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

До этого в Мытищах школьник играл в кафе с сигнальным пистолетом и случайно выстрелил в приятеля. Пострадавшего госпитализировали с травмой глаза.

Ранее старший брат случайно застрелил сестру, пока мать обедала.

 
