В Челябинске подросток выстрелил в лицо ровеснику из ракетницы

В Челябинске подросток ответит в суде за выстрел в сверстника из ракетницы

В Челябинске перед судом предстанет 15-летний подросток, обвиняемый в том, что выстрелил из ракетницы в лицо сверстнику, потерпевший получил тяжелую травму глаза. Об этом сообщает прокуратура Челябинской области.

Инцидент произошел в сентябре 2025 года во дворе жилого дома. Обвиняемый прицельно выстрелил из пускового устройства «Сигнал охотника» в лицо подростку. Пострадавший получил тяжелые травмы, у него диагностировали разрыв канальцев правого глаза и контузию средней степени.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования стрелявший частично признал свою вину, на допросе он заявил, что считал пистолет незаряженным. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

