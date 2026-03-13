Россиянам объяснили, почему зимой 2026 резко повысились платежи за ЖКУ

Общего и одноразмерного роста цен на услуги ЖКХ в начале 2026 года не произошло. В каждом регионе платежи повысились по разным причинам. Об этом Общественной Службе Новостей сообщила заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

По словам депутата, сильнее всего на колебания стоимости повлияли переход регионов на оплату за отопление уже по факту оказанной услуги, изменение нормативов потребления холодной воды, а также индексация платежей на уровне отдельных домов и муниципалитетов.

«При оплате по отопительному периоду получается так, что сколько тепла в дом пришло, сколько показал прибор учета, столько гражданам и насчитали. Конечно, когда сильные морозы, платежи увеличиваются. Но с окончанием отопительного периода они просто уйдут из квитанций», — объяснила Разворотнева.

Она отметила, что оплата отопления по факту оказанной услуги не обязательна. Некоторые регионы, в числе которых Москва, по-прежнему равномерно распределяют платежи на каждый месяц в году. Однако, если переход уже был осуществлен, согласно закону, вернуться обратно нельзя.

Другим фактором подорожания депутат назвала увеличение норматива на потребление холодной воды в два раза. В соответствии с Федеральным Законом № 261 во всех квартирах необходимо было установить приборы учета. Если такая техническая возможность есть, но прибор не был установлен, оплата рассчитывается по нормативу. С 13 декабря 2025 года этот норматив стал умножаться на три.

Помимо этого, на рост цен на ЖКУ повлияли повышение взносов на капитальный ремонт, увеличение платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Парламентарий подчеркнула, что собственники жилья могут самостоятельно определять ее на общедомовом собрании. Однако если они этого не делают, сумма может быть установлена управляющей компанией на основании тарифа на содержание муниципальных квартир. Его в начале года индексируют муниципалитеты.

