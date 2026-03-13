Москвичи рассказали, какие темы предпочитают не обсуждать с возлюбленными

Жители Москвы рассказали, что не обсуждают с партнерами бывшие отношения
KieferPix/Shutterstock/FOTODOM

Жители Москвы рассказали газете «Взгляд», какие темы в отношениях предпочитают не затрагивать, чтобы избежать конфликтов и недопонимания. Среди наиболее чувствительных оказались вопросы внешности, финансов и прошлых отношений.

Многие опрошенные считают, что обсуждение внешнего вида партнера может быть болезненным и редко приводит к компромиссу. Финансовая тема также вызывает споры: одни полагают, что в паре не стоит обсуждать, кто сколько зарабатывает и как тратятся средства, другие же уверены, что денежные вопросы, хоть и неприятны, но необходимы для обсуждения.

Особо острой темой респонденты назвали общение с бывшими партнерами и прошлую жизнь до брака — это часто провоцирует ссоры и недоверие. Политику тоже рекомендуют оставить за рамками разговоров.

Также москвичи советуют не говорить партнеру о симпатии к другим людям, даже если речь об актере, и не обсуждать черты характера, которые хотелось бы изменить — все равно человека не переделать.

Впрочем, часть опрошенных убеждена, что в отношениях не должно быть запретных тем.

«Отношения — это прежде всего доверие друг к другу. Думаю, стоит поднимать любые вопросы», — уверен один из участников опроса.

Согласно недавнему исследованию, москвичи считают меркантильность и неумение готовить главными недостатками современных женщин. Кроме того, опрошенные обвинили девушек в слишком высоких запросах к партнеру и отказе от саморазвития.

Ранее москвичи рассказали, какая атмосфера царит у них на работе.

 
Россия уже в шаге от стагфляции. Кого уволят и куда сложнее всего устроиться
