«Меркантильные тарелочницы»: мужчины назвали свои главные претензии к женщинам

Меркантильность и неумение готовить – это, по мнению мужчин, главные недостатки современных женщин. Кроме того, они обвинили девушек в слишком высоких запросах к партнеру и отказе от саморазвития, сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на результаты опроса москвичей.

«Современные женщины хотят рассчитывать только на мужчину, а нужно полагаться и на себя, потому что жизнь диктует свои правила», – посетовал один из опрошенных.

Другой отметил, что девушки часто обесценивают старания мужчин. Еще один житель Москвы напомнил, что женщин часто обвиняют в меркантильности, называя их «тарелочницами», которые больше ориентированы на материальные ценности, а не внутренний мир. При этом он добавил, что сам таких дам не встречал.

Другой участник опроса отметил, что современные женщины неинтересны из-за их «материалистичности». По его мнению, они слишком любят ходить по ресторанам, а от мужчины требуют высокого заработка, взамен предлагая только чувства и эмоции.

Интересно, что некоторые участники опроса заявили, что у современных женщин нет серьезных недостатков, а каждый мужчина видит их по-своему. Другие отметили, что проблемы не столько в девушках, сколько в мужчинах, из-за которых представительницы прекрасного пола вынуждены брать на себя ответственность.

«Девушкам приходится взваливать на себя слишком много. Происходит смена приоритетов. Когда все вернется на свои места, тогда ни у кого не будет никаких «ред-флагов», – заявил один из респондентов.

Социологи до этого выяснили, что среди миллениалов больше всего женоненавистников: 61% джентльменов 28–44 лет продемонстрировали разной степени сексистские взгляды. Минимальный уровень мизогинии в Великобритании показали бумеры — 52%.

Психолог ранее объяснила причины страха российских мужчин перед «тарелочницами».