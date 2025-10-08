Патриарх Кирилл рассказал, как оградить представителей власти от грехов

Православным христианам среди прочего следует молить Бога, чтобы Тот оградил представителей власти от грехов и ошибок. Об этом заявил глава Русской православной церкви (РПЦ), патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время патриаршей проповеди в день памяти преподобного Сергия Радонежского после Литургии в Троице-Сергиевой лавре, текст опубликован на сайте Московского патриархата.

Предстоятель РПЦ напомнил, как Сергий Радонежский благословил великого князя идти на Куликово поле и сражаться за свободу Отечества, отметив, что тогда святой действовал и как духовный отец, и одновременно как политический деятель.

«От политики зависит, в каком-то смысле, само существование людей в нынешних условиях <...>. А много ли людей молятся сегодня о нашем президенте [России Владимире Путине]?», — задал вопрос патриарх.

Предстоятель РПЦ подчеркнул, что молитва о властях и воинстве должна быть «в сердцевине духовной жизни», поскольку «богобоязненность власти — это залог благополучия народа». Поэтому следует молиться Господу о том, чтобы Он ограждал власти от грехов и ошибок, поскольку они вредят «не только душе человека, но и способны отразиться на жизни всего народа», указал патриарх.

Патриарх Кирилл напомнил, что именно преподобный Сергий Радонежский, соединивший в своей личности старца, аскета и затворника с государственным деятелем, дал пример того, как нужно взаимодействовать со светским миром.

До этого протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев заявил, что у бойцов СВО, которые приезжают с фронта на побывку, накопились вопросы к ряду россиян, предпочитающих абстрагироваться от того, что страна участвует в военном конфликте.

Ранее священник обвинил женщин в бедах мужчин.