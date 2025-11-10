На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В российском регионе осквернили памятник Ленину

В Приморском крае неизвестные оставили надпись на памятнике Ленину
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Неизвестные осквернили памятник Владимиру Ленину, установленный в Артеме Приморского края. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в Тelegram-канале.

По данным ведомства, инцидент произошел в понедельник, 10 ноября. На памятник Ленину краской была нанесена надпись. Прокуратура контролирует установление обстоятельств случившегося и поиск причастных к этому лиц. Мемориал будет приведен в надлежащее состояние.

До этого неизвестные осквернили памятник советским солдатам во Всеволожском районе Ленобласти. На месте захоронения солдат 946-го стрелкового полка 142-й стрелковой дивизии вблизи деревни Ненимяки нашли наклейки с оскорбительным изображением. Прохожая увидела на стелах и скамейках у памятника наклейки с изображением генерала Власова — советского военачальника, который известен тем, что во время Великой Отечественной войны перешел на сторону нацистской Германии. Женщина сорвала наклейки и обратилась в правоохранительные органы.
После изучения места происшествия было возбуждено уголовное дело о вандализме.

Ранее в российском регионе школьники осквернили мемориал за донат в 500 рублей.

