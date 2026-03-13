Врач назвала людей, на которых влияют магнитные бури

Магнитные бури оказывают ощутимое влияние только на тех людей, у которых ослаблена сердечно-сосудистая система. Об этом RT рассказала врач-терапевт Ирина Ярцева.

По словам специалиста, здоровые люди не ощущают магнитные бури, поскольку их организм адаптирован к возмущениям магнитного поля. В этот период они могут испытывать лишь легкую сонливость, поскольку сосудистая система компенсирует изменения внешнего атмосферного давления.

Врач объяснила, что с неприятными симптомами сталкиваются только пациенты с поврежденными сосудами, в числе которых люди с диабетом, с сердечно-сосудистыми заболеваниями и курящие. На фоне магнитных бурь у них возникают головные боли, усталость, раздражительность, сильная сонливость и упадок сил.

Эксперт добавила, что во время физической активности у человека происходят естественные скачки давления, тренирующие сосуды и поддерживающие их в тонусе.

«Есть еще такой тип людей, у кого есть вегетососудистая дистония, так называемые люди, которые особенно никогда физкультурой не занимались, всю жизнь сидят, у них совершенно не натренированы сосуды к изменениям. Когда нет вот этого тонуса, то очень плохо эти люди переносят, слабость выраженная, в обморок могут упасть», — предупредила она.

Облегчить состояние в период магнитных бурь удастся, если пить больше воды, следить за своим давлением, гулять на свежем воздухе и активно двигаться.

Врач-диетолог Людмила Денисенко до этого объяснила, что правильное питание помогает облегчить самочувствие на фоне магнитных бурь. По ее словам, в эти дни важно заменять кофе на травяной чай, а также есть меньше, но часто.

Ранее россиянам рассказали, как подготовиться к магнитным бурям.