Врач назвала продукты, которые помогут легче пережить магнитные бури

Врач Денисенко: правильное питание поможет легче пережить магнитные бури
Shutterstock/FOTODOM

Коррекция питания поможет облегчить состояние на фоне приближающейся магнитной бури. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.

«На самом деле «под прицелом» у плохой погоды очень много кто — люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертоники и гипотоники, дети и пожилые. На изменение атмосферного давления реагируют не только сосуды, в том числе и головного мозга. Надпочечники в больших количествах выбрасывают в кровь адреналин — гормон стресса, поэтому появляется раздражительность, снижается работоспособность, ухудшается внимание, повышается сердцебиение», — сказала эксперт.

По ее словам, непогода может провоцировать головные боли, головокружение, общую слабость, озноб и нарушение пищеварения. В такие дни врач советует заменять кофе на травяной чай, есть меньше, но чаще. Из рациона следует исключить жирную еду, а также алкоголь.

Особенно полезно есть продукты, богатые витаминами А, С и Р, которые положительно влияют на функции нервной системы и кровеносных сосудов. Это шиповник, черная смородина, болгарский перец, облепиха, морковь, говяжья печень, сливочное масло, яйца, икра, уточнила Денисенко.

В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН до этого сообщили, что 12 ноября на Земле ожидается третья с начала года сильнейшая магнитная буря.

Ранее россиянам рассказали, как улучшить сон за счет питания.

