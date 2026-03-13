С бывшего руководства «Рост банка» взыскали сотни миллиардов рублей

Суд взыскал с экс-владельца и руководства «Рост банка» до 250 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы вынес решение о взыскании сотен миллиардов рублей с бывшего владельца «Рост банка» Микаила Шишханова и других экс-руководителей кредитной организации. Об этом сообщило РИА Новости.

С Шишханова и бывшего представителя правления банка Кирилла Любенцова взыскали 249,5 млрд рублей, с бывшего члена совета директоров Александра Лукина – около 227,9 млрд рублей. Требования еще к одному бывшему представителю правления Алексею Фарафонтову суд отклонил.

С 2 июля 2018 года «Рост банк» официально ликвидирован путем реорганизации. Все активы и обязательства перешли к банку «Траст» (Банк непрофильных активов).

В сентябре 2020 года «Траст» подал иск, требуя возмещения убытков, возникших в результате деятельности менеджмента до санации. Изначальная сумма требований превышала 306,5 млрд руб., но в процессе она несколько раз менялась.

С июля 2023 года Микаил Шишханов официально признан банкротом.

В декабре Басманный суд Москвы приговорил к 8 годам лишения свободы заочно бывшего совладельца банка «Траст» Николая Фетисова, признав его виновным в выводе из кредитной организации 14,6 млрд рублей.

