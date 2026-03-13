Россиянам рассказали, когда начнут пробуждаться змеи в парках Москвы

Змеи начинают пробуждаться, когда среднесуточная температура на улице стабильно держится в диапазоне от +8 °С до +10 °С. Об этом RT рассказал ветеринарный врач, герпетолог Ян Ермолов.

По словам эксперта, змеи пробуждаются при отсутствии ночных заморозков. При этом в первое время проснувшиеся пресмыкающиеся будут ослаблены и не будут реагировать на людей рядом.

Специалист подчеркнул, что в этом году у змей ожидается классическая реакция на наступление весны.

«Максимум, может быть, где-нибудь какой-нибудь ужик выполз погреться, но это не значит, что он в полной боевой готовности, охотится... Это, как обычно, будет происходить где-то в конце апреля, на майские праздники. У гадюк гон начнется, у ужеобразных тоже», — добавил он.

До этого Ермолов говорил, что при укусе гадюки отсосать яд можно в первые секунды, после чего нужно быстро его выплюнуть и прополоскать рот. По его словам, на место укуса не следует накладывать жгут, а также важно отказаться от употребления водки в качестве обработки. На место укуса необходимо наложить холодный компресс, затем пострадавшего важно положить так, чтобы голова была повернута набок и срочно ехать в больницу.

Ранее жителям Подмосковья рассказали, как защититься от агрессивных гадюк.