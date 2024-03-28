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Россиянам рассказали, как не нарваться на гадюку и что делать в случае укуса

Герпетолог Ермолов: отсосать яд гадюки можно только в первые секунды после укуса

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Pixabay

В российских регионах сообщают о появлении гадюк, которые вышли из спячки. Особенно активными они станут с середины апреля до конца майских праздников – в это время у них гон, рассказал ветеринар и герпетолог Ян Ермолов. Однако опасны эти змеи в любое время года, поэтому с ними лучше не контактировать и при походе на природу соблюдать меры предосторожности, предупредил он.

«Если отправляетесь в лес, на прогулку или за грибами, надевайте достаточно высокую обувь и плотные штаны, хотя бы джинсы. Даже если наступили на гадюку, а она в ответ кусает — она никак не прокусит ботинок высоко», — порекомендовал эксперт в беседе с телеканалом «360».

Если человек заметил змею, важно сразу уйти на безопасное расстояние, подчеркнул он. Так как гадюки – умные рептилии, они редко нападают, если их жизни ничего не грозит, а кусают больше с целью напугать, чем атаковать. Чаще их можно встретить в пролесках, на камнях, недостроенном фундаменте, а также у воды.

При укусе гадюки отсосать яд можно в первые секунды, после чего важно быстро его выплюнуть и прополоскать рот.

Ни в коем случае, по словам Еромолова, нельзя на место укуса накладывать жгут или пить водку в качестве обработки. В этом случае в дороге до больницы яд будет разъедать ткани, а когда жгут снимут, он направится в центральный кровоток и спровоцирует токсический шок. Если был наложен жгут, мешающий кровообращению, это может закончиться некрозом и ампутацией конечности.

На место укуса лучше наложить холодный компресс, пострадавшего следует положить так, чтобы голова была набок – в случае рвоты так он не задохнется. После этого следует срочно ехать в больницу. Если у человека с укусом нет противопоказаний, то ему введут сыворотку – противоядие, и все закончится лишь синяком на месте укуса.

Ранее пенсионер чуть не лишился руки после укуса гадюки во время сбора грибов.

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