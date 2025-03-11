Жителям Подмосковья рассказали, как защититься от агрессивных гадюк

В Подмосковье в этом году раньше обычного проснулись гадюки – специалисты объясняют это аномально теплой зимой и началом весны. Жителям нужно быть начеку, так как эти змеи опасны, особенно для детей и домашних животных, предупредил серпентолог и змеелов Владислав Старков. В первую очередь нужно знать, как выглядят гадюки, чтобы не перепутать их с безобидным ужом, объяснил он в беседе с 360.ru.

Большинство змей пока остаются в норах, но первых из них уже замечают на поверхности, отметил Старков. Гадюка – это небольшая змея, длиной редко больше 70 см, имеющая на спине от головы до хвоста темную полосу в виде зигзага. Она может быть серой, коричневой и черной, голову имеет треугольную, зрачки – вертикальные. У не представляющих опасности ужей голова более вытянутая, зрачки круглые, а по бокам головы находятся два желтых или оранжевых пятна.

Первыми гадюки не нападают – они могут укусить только если посчитают, что им грозит опасность. Например, если на них наступить или пытаться поймать. В основном они живут в лесах, на опушках, вблизи болот и водоемов, но также их встречают на дачных участках, особенно если они расположены рядом с лесом.

«На дачные участки змей может привлечь удачный микроклимат: так они могут спасаться от жары, — предупредил Старков. — Важно поддерживать порядок, не устраивать склады строительного мусора, которые могут стать укрытием для змей. Они любят заселяться в такие места.

Он призвал надевать плотные брюки, высокие сапоги при прогулках в лесу. Также следует внимательно смотреть под ноги, особенно в высокой траве. При обнаружении гадюки важно ее не провоцировать, не прогонять и не пытаться поймать – лучше спокойно отойти подальше. Важно объяснить эти правила и детям, подчеркнул серпентолог. Собаку также нельзя отпускать гулять одну без поводка в лесу или на участке. Старков подчеркнул, что для здорового взрослого человека укус гадюки обычно не смертелен, но для детей, пожилых людей и домашних животных последствия могут быть печальные.

Специалист также посоветовал установить на дачном участке специальные ультразвуковые отпугиватели, особенно если змей там уже замечали.

Напомним, ветеринар и герпетолог Ян Ермолов до этого отмечал, что при укусе гадюки отсосать яд можно в первые секунды, после чего важно быстро его выплюнуть и прополоскать рот. По его словам, нельзя на место укуса накладывать жгут или пить водку в качестве обработки. В этом случае в дороге до больницы яд будет разъедать ткани, а когда жгут снимут, он направится в центральный кровоток и спровоцирует токсический шок. На место укуса лучше наложить холодный компресс, пострадавшего следует положить так, чтобы голова была повернута набок, а затем срочно ехать в больницу, где ему введут сыворотку – противоядие.

Ранее мать и дочь попали в реанимацию после нападения гадюк на пляже.