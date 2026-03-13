Размер шрифта
Сотрудники новосибирского интерната воровали деньги у пациентов

Прокуратура: работники мошковского интерната украли 360 тыс. рублей у пациентов
Прокуратура Новосибирской области

В Новосибирской области сотрудники психоневрологического интерната похищали деньги у пациентов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Прокуроры Мошковского района провели проверку после обращения директора государственного учреждения, которое занимается социальным обслуживанием населения.

По данным надзорного ведомства, с июля по октябрь 2025 года работники учреждения похищали средства с банковских счетов получателей социальных услуг. Общая сумма ущерба превысила 360 тысяч рублей.

В прокуратуре отметили, что действия сотрудников причинили потерпевшим значительный материальный вред.

Материалы проверки направили в следственные органы в порядке статьи 37 УПК РФ. После их рассмотрения было возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ — кража, совершенная с банковского счета.

До этого работницы челябинской больницы стали фигурантками дела после похищения бюджетных средств. По версии следствия, женщины украли более семи миллионов рублей у больницы в период с 1 января 2022 по 8 августа 2024 года.

Ранее в Кузбассе продлевали карантин в интернате для душевнобольных.

 
