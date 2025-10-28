Главбух и экономист похитили у больницы 7 млн рублей и потратили их на косметолога

Работницы челябинской больницы стали фигурантками дела после похищения бюджетных средств. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на управление МВД по региону, СК и прокуратуру.
Основными фигурантами стали главбух и экономист медучреждения. По версии следствия, женщины украли более семи миллионов рублей у больницы в период с 1 января 2022 по 8 августа 2024 года. Средства должны были направить на оказание помощи пациентам, однако на деле работницы якобы похитили их.
Деньги, как полагают следователи, были потрачены на инъекции лица, подтяжку живота, блефаропластику и другие услуги косметолога.
«Стоимость часовой такой процедуры могла достигать 40 тысяч и более рублей», – сообщается в публикации.
Всего услугами специалиста на похищенные деньги воспользовались 22 человека, включая фигуранток.
По факту произошедшего возбудили уголовные дела по нескольким статьям, в том числе и о злоупотреблении должностными полномочиями. Отмечается, что женщины уже возместили часть ущерба.
Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
