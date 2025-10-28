Главбух и экономист похитили у больницы 7 млн рублей и потратили их на косметолога

В Челябинске главбуха и экономиста будут судить за кражу 7 млн рублей у больницы

Работницы челябинской больницы стали фигурантками дела после похищения бюджетных средств. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на управление МВД по региону, СК и прокуратуру.

Основными фигурантами стали главбух и экономист медучреждения. По версии следствия, женщины украли более семи миллионов рублей у больницы в период с 1 января 2022 по 8 августа 2024 года. Средства должны были направить на оказание помощи пациентам, однако на деле работницы якобы похитили их.

Деньги, как полагают следователи, были потрачены на инъекции лица, подтяжку живота, блефаропластику и другие услуги косметолога.

«Стоимость часовой такой процедуры могла достигать 40 тысяч и более рублей», – сообщается в публикации.

Всего услугами специалиста на похищенные деньги воспользовались 22 человека, включая фигуранток.

По факту произошедшего возбудили уголовные дела по нескольким статьям, в том числе и о злоупотреблении должностными полномочиями. Отмечается, что женщины уже возместили часть ущерба.

Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

