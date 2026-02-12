Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Кузбассе продлили карантин в интернате для душевнобольных

РПН продлил карантин в прокопьевском интернате из-за новых заболеваний
Виль Равилов/РИА Новости

Карантин в психоневрологическом интернате (ПНИ) в кузбасском Прокопьевске продлили до 26 февраля. Региональный Роспотребнадзор (РПН) выявил в учреждении новые случаи заболеваний, сообщает ТАСС.

Уточняется, что карантин в интернате был введен 24 января.

«Продлен до 26 февраля 2026 года в связи с выявлением новых случаев заболеваний», — отметил собеседник агентства.

Региональная прокуратура ранее выявила грубые нарушения санитарных норм в Прокопьевском доме-интернате, где в январе не выжили девять пациентов.

В ведомстве рассказали, что забор крови у пациентов проводили не в стерильных помещениях, а в тех же комнатах, где выполняли медицинские процедуры, включая обработку ногтей. Дезинфекция оборудования, как утверждается, не проводилась.

Также установлено, что в интернате произошла вспышка гриппа А. По информации Telegram-канала Mash, первое время заболевшим отказывались выдавать жаропонижающие. Сотрудники учреждения тоже переболели пневмонией, а в анализах некоторых из них обнаружили гемофильную палочку, способную вызывать множество заболеваний. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее была названа зарплата директора печально известного интерната в Кузбассе.
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!