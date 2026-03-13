Размер шрифта
Стала известна судьба памятника Солженицыну во Владивостоке

Мэрия Владивостока пообещала не сносить памятник Александру Солженицыну
Виталий Аньков/РИА Новости

Памятник писателю Александру Солженицыну во Владивостоке сносить не будут – в планах администрации города просто переместить его на новое место. Об этом RT сообщает со ссылкой на мэрию города.

В администрации опровергли демонтаж скульптуры, подчеркнув, что решение о ее перемещении ранее принял Совет по культуре и искусству. Это объяснили тем, что она не вписывается в окружающую среду по тематике.

«Памятник теперь будет находиться в сквере Веры и Надежды», — сообщили в мэрии.

Напомним, памятник Солженицыну располагался на набережной Владивостока с 2015 года. Сегодня стало известно, что его уберут по просьбе руководства Тихоокеанского флота, подчеркивается, что скульптура не является объектом культурного наследия. Окончательной датой выполнения работ по демонтажу и установке назвали 2 июля 2026 года.

Ранее в Госдуме захотели исключить Солженицына из школьной программы.

 
