В Госдуме захотели исключить Солженицына из школьной программы

Депутат Государственной думы Елена Драпеко в беседе с изданием «Абзац» призвала исключить из школьной программы писателей Александра Солженицына и Варлама Шаламова.

По мнению Драпенко, книги Солженицына и Шаламова формируют у детей представление об СССР как о жестоком периоде с угнетениями, лагерями и репрессиями.

«Прошлым попыткам исключить этих авторов из школьной программы помешали наши либералы, которые до сих пор остались в системе просвещения, пока они занимают достаточно серьезные позиции», — заявила депутат.

В январе 2023 года депутат Дмитрий Вяткин предложил убрать из школьной программы «Архипелаг ГУЛАГ». Как он считает, такие произведения «не выдержали испытания временем».

В том же месяце председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова заявила, что в профильном комитете не обсуждалась инициатива исключения книги Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» из школьной программы.

Она подчеркнула, что исключение литературы из школьной программы — «сложный и длительный процесс, такие решения не принимаются просто так, на основании частного мнения».

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