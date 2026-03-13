Размер шрифта
Во Владивостоке решили убрать памятник Солженицыну

Памятник Солженицыну уберут с набережной во Владивостоке
Виталий Аньков/РИА Новости

С набережной во Владивостоке уберут памятник писателю Александру Солженицыну по просьбе руководства Тихоокеанского флота. Об этом сообщает «Подъем».

В мэрии отметили, что скульптура является «неподходящей тематике».

До этого памятник Солженицыну планировали перенести в один из скверов. В администрации Владивостока заявили изданию, что эта скульптура — не объект культурного наследия, а решение о переносе памятника принималось на Совете по культуре и искусству.

«Членами Совета принято решение поддержать предложение руководства Тихоокеанским Флотом и ветеранов о переносе памятника Солженицыну с территории Корабельной набережной города как неподходящего тематике мемориалов и памятников, размещенных на указанной территории», — сказали в администрации.

Окончательной датой выполнения работ по демонтажу и установке называется 2 июля 2026 года.

До этого в Калужской области участники «гендер-пати» осквернили памятник Георгию Жукову.

Ранее в Приморском крае осквернили памятник Ленину.

 
