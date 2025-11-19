На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Останина оценила идею платить россиянам за браки и штрафовать за разводы

Депутат Останина: штрафы в 40 тыс. рублей не остановят желающих развестись
true
true
true
close
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Российскую молодежь не нужно пугать штрафами за разводы и премировать их за создание семьи – вместо этого акцент следует сделать на поддержке семей, как материальной, так и моральной. Эти вопросы в первую очередь лежат в плоскости молодежной политики, заявила НСН глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Так она прокомментировала идею брянского депутата Михаила Иванова, который призвал платить россиянам за вступление в брак по 20 тысяч рублей, а также ввести штрафы для разводящихся в 40 тыс. рублей. Останина выступила против этого, подчеркнув, что женятся по любви, а не за деньги. Что касается наказания, то это также неэффективная мера, заявила парламентарий, напомнив, что в этом году пошлину за развод уже повысили до 5 тыс. рублей, но статистику это никак не улучшило.

«Депутатам-инициаторам надо понимать, что наказывать не обязательно, а нужно мотивировать. Это должно выражаться в том, что государство поддержит, если молодые люди захотят создать семью. Для них нужна уверенность в завтрашнем дне, пока еще они не оперились», — убеждена Останина.

Она отнесла к наиболее эффективным мерам выплату маткапитала, семейную ипотеку, предоставление молодым парам комнат в общежитиях. Аналогичные шаги важно принимать в части реализации молодёжной политики, чтобы молодые пары имели особые права на отношения с государством, считает депутат.

Напомним, Иванов также предложил продлить срок выплат за рождение ребенка с нынешних 1,5 лет до трёх. Депутат пояснил, что многие молодые матери вынуждены выходить на работу раньше срока, а детские сады часто не принимают детей младше трёх лет.

Ранее в Госдуме рассказали, поможет ли пошлина при разводе в 100 тысяч рублей сохранить браки.

