В России предложили ввести выплату за вступление в брак и штраф за развод

Депутат Иванов предложил платить по 20 тысяч рублей за вступление в брак
Reda.G/Shutterstock/FOTODOM

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил ввести единовременную выплату для пар, вступающих в брак, а также штраф за развод. Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, государство могло бы платить россиянам за вступление в брак по 20 тысяч рублей. Однако пары, которые захотят развестись, должны будут оплатить штраф в размере 40 тысяч рублей, считает депутат.

Кроме того, Иванов предложил продлить срок выплат за рождение ребенка с нынешних 1,5 лет до трех. Депутат пояснил, что многие молодые матери вынуждены выходить на работу раньше срока, а детские сады часто не принимают детей младше трех лет.

До этого в Госдуму был внесен законопроект, которым предлагалось закрепить выплаты в 30 тысяч рублей для пар, проживших в браке 30 лет, 40 тысяч рублей — к 40-летию брака, 50 тысяч рублей — к 50-летию и так далее. По словам автора инициативы Ярослава Нилова, его идея была отклонена, но работа будет продолжена. Он подчеркнул, что комитет Госдумы по труду запросит актуальные данные о региональных мерах поддержки и в ходе работы над бюджетом 2026 года отправит доработанную версию законопроекта в правительство для получения заключения.

Ранее ученые рассказали, как деньги влияют на брак.

