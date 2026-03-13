Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Диетолог рассказала, на что нужно обращать внимание при заказе готовой еды

Диетолог Дианова: при заказе готовой еды нужно обращать внимание на ее хранение
Shutterstock/Studio Romantic

При заказе готовой еды нужно обращать внимание на некоторые нюансы, в числе которых стоимость блюд и их безопасность. Об этом RT рассказала исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

«Прежде всего это вопрос цены. Есть упоминания о тех сервисах, которые более доступные и дешевые, но у них бывают проблемы с безопасностью. То есть были случаи, когда люди травились», — предупредила специалист.

При этом она отметила, что среди большого количества существующих вариантов не существует одного идеального и полностью сбалансированного. При заказе блюд есть риск столкнуться с кишечной палочкой или превышением мезофильной флоры.

Помимо этого, диетолог отметила, что нужно отдавать предпочтения сервисам, которые разделяют емкости с едой. По ее словам, свежий салат не должен храниться вместе с горячими блюдами, поскольку это является нарушением пищевых потоков.

Эксперт добавила, что возможность заказать готовую еду может принести пользу, если человеку нужно наладить режим питания. Благодаря этому удастся избежать набора лишнего веса, желчнокаменной болезни и других проблем со здоровьем.

Директор по пищевой безопасности X5 Елена Крупская до этого рассказала «Газете.Ru», что упакованная готовая еда должна храниться в рабочих холодильниках. Если такая пища находится за их пределами, то она небезопасна и покупать ее не следует.

Ранее россиянам объяснили, почему рекордный рост трат на еду не означает ухудшения качества жизни.

 
Теперь вы знаете
БАД от дефицитов. Почему пить их — не самая хорошая стратегия
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!