Диетолог рассказала, на что нужно обращать внимание при заказе готовой еды

Диетолог Дианова: при заказе готовой еды нужно обращать внимание на ее хранение

При заказе готовой еды нужно обращать внимание на некоторые нюансы, в числе которых стоимость блюд и их безопасность. Об этом RT рассказала исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

«Прежде всего это вопрос цены. Есть упоминания о тех сервисах, которые более доступные и дешевые, но у них бывают проблемы с безопасностью. То есть были случаи, когда люди травились», — предупредила специалист.

При этом она отметила, что среди большого количества существующих вариантов не существует одного идеального и полностью сбалансированного. При заказе блюд есть риск столкнуться с кишечной палочкой или превышением мезофильной флоры.

Помимо этого, диетолог отметила, что нужно отдавать предпочтения сервисам, которые разделяют емкости с едой. По ее словам, свежий салат не должен храниться вместе с горячими блюдами, поскольку это является нарушением пищевых потоков.

Эксперт добавила, что возможность заказать готовую еду может принести пользу, если человеку нужно наладить режим питания. Благодаря этому удастся избежать набора лишнего веса, желчнокаменной болезни и других проблем со здоровьем.

Директор по пищевой безопасности X5 Елена Крупская до этого рассказала «Газете.Ru», что упакованная готовая еда должна храниться в рабочих холодильниках. Если такая пища находится за их пределами, то она небезопасна и покупать ее не следует.

