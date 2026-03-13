Россиянам объяснили, как правильно подобрать мелодию для будильника

Резкие звуки будильника, такие как стандартный сигнал «Радар» или классический зуммер, наносят настоящий акустический удар, провоцируя резкий выброс кортизола и гиперактивируя нервную систему. В результате человек просыпается с чувством тревоги, учащенным сердцебиением и заторможенным мышлением. Об этом в интервью РИАМО сообщила сомнолог Анна Позова.

Будильник, по ее словам, должен помогать мозгу плавно переходить от глубокого сна к бодрствованию. Идеальный вариант — звук, громкость которого нарастает постепенно, в мажорной тональности и темпом 100-120 ударов в минуту.

Эксперт отметила композиции, которые давно признаны лучшими для пробуждения. Например, Viva La Vida группы Coldplay или Lovely Day Билла Уизерса. Они начинаются мягко и деликатно, помогая пульсу выйти на дневной ритм.

Для тех, кто предпочитает невокальные жанры, хорошо подходят легкий соул или lo-fi hip-hop, рассказала Позова.

«Однако категорически избегайте ставить на звонок свои самые любимые композиции. По механизму павловского обусловливания психика прочно свяжет их с дистрессом прерывания сна, и трек начнет вызывать лишь стойкий невротический спазм», — предупредила врач.

Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Валерий Литвинов до этого говорил, что хронический недосып увеличивает вероятность появления лишнего веса и развития диабета второго типа.

Ранее сомнолог предупредила о влиянии смартфона на засыпание и пробуждение.