Сомнолог предупредила о влиянии смартфона на засыпание и пробуждение

Сомнолог Царева: телефон может сместить засыпание на срок до полутора часов

Использование смартфона перед отходом ко сну может сместить засыпание на срок до полутора часов. Об этом RT рассказала кандидат медицинских наук невролог-сомнолог Елена Царева.

По словам специалиста, особую роль при засыпании играет свет от телефона.

«Идет воздействие света на сетчатку, и, если не используется режим Night Shift, то есть «потепление» экрана в ночное время, то будет снижение мелатонина, который отвечает за время наступления сонливости и переключения на сон, и, соответственно, воздействие света на сетчатку может смещать время засыпания до полутора часов», — объяснила она.

Сомнолог подчеркнула, что чем больше экран гаджета, тем сильнее воздействие. На засыпание также влияет содержание просмотренного контента. По словам врача, чрезмерное количество информации может привести к повышению уровня тревожности, препятствующему здоровому сну.

Рекомендуется отказаться от использования телефона за два-три часа до отхода ко сну.

При этом смартфон может облегчить пробуждение, поскольку он становится источником яркого света, который помогает справиться с сонливостью тем, кому свойственна такая проблема. Однако использовать устройство сразу после пробуждения не стоит, поскольку это может привести к повышению уровня кортизола и тревожности.

