Сомнолог предупредила о влиянии смартфона на засыпание и пробуждение

Использование смартфона перед отходом ко сну может сместить засыпание на срок до полутора часов. Об этом RT рассказала кандидат медицинских наук невролог-сомнолог Елена Царева.
По словам специалиста, особую роль при засыпании играет свет от телефона.
«Идет воздействие света на сетчатку, и, если не используется режим Night Shift, то есть «потепление» экрана в ночное время, то будет снижение мелатонина, который отвечает за время наступления сонливости и переключения на сон, и, соответственно, воздействие света на сетчатку может смещать время засыпания до полутора часов», — объяснила она.
Сомнолог подчеркнула, что чем больше экран гаджета, тем сильнее воздействие. На засыпание также влияет содержание просмотренного контента. По словам врача, чрезмерное количество информации может привести к повышению уровня тревожности, препятствующему здоровому сну.
Рекомендуется отказаться от использования телефона за два-три часа до отхода ко сну.
При этом смартфон может облегчить пробуждение, поскольку он становится источником яркого света, который помогает справиться с сонливостью тем, кому свойственна такая проблема. Однако использовать устройство сразу после пробуждения не стоит, поскольку это может привести к повышению уровня кортизола и тревожности.
Ранее россиянам назвали идеальное время для засыпания.