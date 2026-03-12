Размер шрифта
Сомнолог предупредила о влиянии смартфона на засыпание и пробуждение

amedeoemaja/Shutterstock/FOTODOM

Использование смартфона перед отходом ко сну может сместить засыпание на срок до полутора часов. Об этом RT рассказала кандидат медицинских наук невролог-сомнолог Елена Царева.

По словам специалиста, особую роль при засыпании играет свет от телефона.

«Идет воздействие света на сетчатку, и, если не используется режим Night Shift, то есть «потепление» экрана в ночное время, то будет снижение мелатонина, который отвечает за время наступления сонливости и переключения на сон, и, соответственно, воздействие света на сетчатку может смещать время засыпания до полутора часов», — объяснила она.

Сомнолог подчеркнула, что чем больше экран гаджета, тем сильнее воздействие. На засыпание также влияет содержание просмотренного контента. По словам врача, чрезмерное количество информации может привести к повышению уровня тревожности, препятствующему здоровому сну.

Рекомендуется отказаться от использования телефона за два-три часа до отхода ко сну.

При этом смартфон может облегчить пробуждение, поскольку он становится источником яркого света, который помогает справиться с сонливостью тем, кому свойственна такая проблема. Однако использовать устройство сразу после пробуждения не стоит, поскольку это может привести к повышению уровня кортизола и тревожности.

Ранее россиянам назвали идеальное время для засыпания.

 
