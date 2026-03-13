Россиянам объяснили, как сон влияет на аппетит

Хронический недосып увеличивает вероятность появления лишнего веса и развития диабета второго типа. Об этом в разговоре с RT предупредил кандидат медицинских наук старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Валерий Литвинов.

По словам специалиста, при недостатке сна происходит нарушение баланса гормонов. Снижается уровень лептина, который отвечает за чувство сытости, а также повышается уровень грелина, провоцирующего голод.

«К тому же хронический стресс, вызванный нехваткой сна, способствует развитию инсулинорезистентности — предвестника диабета второго типа», — объяснил он.

Эксперт добавил, что качественный сон не только помогает организму восстанавливаться, но и становится важным источником удовольствия. При нехватке такого отдыха человек начинает искать ему замену, в том числе и в еде, что приводит к нарушению пищевого поведения.

Кандидат медицинских наук невролог-сомнолог Елена Царева до этого говорила, что использование смартфона перед отходом ко сну может сместить засыпание на срок до полутора часов. По ее словам, особую роль при засыпании играет свет от гаджета, снижающий мелатонин, который отвечает за время наступления сонливости.

Ранее были названы правила, которые помогут эффективно похудеть.