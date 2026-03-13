«Увлажнитель воздуха важнее витаминов»: врач объяснил, как не заболеть весной

Нестабильная погода весной превращает города в инкубаторы для респираторных инфекций, в том числе вируса гриппа и аденовирусов. Об этом в интервью РИАМО напомнил врач-терапевт Максим Лавров.

«Иммунитет в этот период ослаблен не столько холодом, сколько температурным стрессом и пересушенным воздухом в квартирах, который буквально уничтожает защитный слой слизистых оболочек. Поэтому увлажнитель воздуха сейчас важнее витаминов: сухой нос — это открытые ворота для любой заразы», — отметил Лавров.

Он также посоветовал умываться и промывать нос солевым раствором приходя с улицы, чтобы смыть осевшие на слизистой патогены до того, как они проникнут в клетки.

Врач-терапевт и дипломированный нутрициолог, эксперт компании SOLGAR Регина Садикова до этого предупреждала, что спад заболеваемости ОРВИ в этом сезоне раньше середины весны ждать не стоит из-за погодных условий, предрасполагающих к распространению инфекций.

