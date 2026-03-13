Размер шрифта
Эксперт оценил планы внедрения механизма разблокировки банковских карт

IT-эксперт Курочкин: механизм разблокировки банковских карт должен быть быстрым
Mladen Zivkovic/Shutterstock/FOTODOM

Для россиян важно внедрить удобный и быстрый механизм разблокировки банковских карт, так как сегодня эта процедура слишком сложна и выглядит как настоящий «квест». При этом блокируются карты очень часто – банки быстро научились этому, на фоне чего с такой проблемой столкнулись многие россияне, заявил 360.ru эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

Так он прокомментировал планы Минцифры и Центробанка разработать механизм разблокировки карт через «Госуслуги». Больше всего от несправедливой массовой блокировки карт пострадали добросовестные предприниматели, отметил Курочкин.

«Банки очень быстро научились блокировать карты. Я сам с этим столкнулся. А снять ограничение — целый квест. Поддержка отвечает нехотя и ничего не делает. Поэтому элемент разблокировки должен быть быстрым», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, вероятно, что новым механизмом разблокировки на «Госуслугах» смогут пользоваться россияне с подтвержденной биометрией, так как это наиболее безопасный подход, который позволит убедиться, что операцию выполняет владелец карты, а не посторонний человек. Кроме того, может потребоваться подтверждение операции через смс или мессенджер Мах.

Напомним, с инициативой разработки механизма разблокировки карт выступили депутаты фракции Госдумы «Новые люди», в Минцифры эту идею поддержали. Глава ведомства Максут Шадаев отметил, что предложенные изменения прорабатываются министерством совместно с ЦБ.

Ранее в Госдуме предложили возмещать россиянам ущерб за блокировки карт.

 
