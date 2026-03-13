ВСУ атаковали беспилотниками три региона России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за час сбили 10 украинских беспилотников над тремя регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ, передает ТАСС.

«13 марта в период с 07:00 мск до 08:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в оборонном ведомстве.

Над Кировской областью и Краснодарским краем было уничтожено по четыре дрона, а над территорией Ставропольского края — два БПЛА.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что силами ПВО в течение ночи были перехвачены 176 украинских беспилотников в российских регионах, в том числе 80 сбили в Крыму.

Из них также 29 дронов уничтожили в Адыгее, 25 — в Краснодарском крае, 18 — над акваторией Азовского моря, семь — в Ростовской области, пять — в Курской области.

Ближе к утру мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что обломки беспилотного летательного аппарата упали на проезжую часть в Юбилейном микрорайоне Краснодара.

Ранее Севастополь ночью пережил одну из самых мощных атак ВСУ.