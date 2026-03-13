Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

ВСУ атаковали беспилотниками три региона России

Минобороны: силы ПВО за час сбили 10 БПЛА над тремя регионами России
Shutterstock

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за час сбили 10 украинских беспилотников над тремя регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ, передает ТАСС.

«13 марта в период с 07:00 мск до 08:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в оборонном ведомстве.

Над Кировской областью и Краснодарским краем было уничтожено по четыре дрона, а над территорией Ставропольского края — два БПЛА.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что силами ПВО в течение ночи были перехвачены 176 украинских беспилотников в российских регионах, в том числе 80 сбили в Крыму.

Из них также 29 дронов уничтожили в Адыгее, 25 — в Краснодарском крае, 18 — над акваторией Азовского моря, семь — в Ростовской области, пять — в Курской области.

Ближе к утру мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что обломки беспилотного летательного аппарата упали на проезжую часть в Юбилейном микрорайоне Краснодара.

Ранее Севастополь ночью пережил одну из самых мощных атак ВСУ.

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти и блокировка VPN-трафика. Что нового к утру 13 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!