Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Названы правила, которые помогут эффективно похудеть

Врач Вялов: разнообразное питание поможет эффективно похудеть
Iryna Inshyna/Shutterstock/FOTODOM

Для эффективного снижения веса важно питаться разнообразно и не исключать самостоятельно целые группы продуктов. Об этом «Пятому каналу» рассказал гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.

Так, по его словам, в случае отказа от молочных продуктов человек может столкнуться с дефицитом кальция, что грозит риском переломов, при недостатке жиров в рационе — с сухостью кожи, роговицы и других слизистых. Эксперт также посоветовал пересмотреть количество пищи, которые вы съедаете за день. Он уточнил, что взрослым нужно потреблять от 1,2 тыс. до 1,5 тыс. г в сутки.

«И потом, когда ты уже этого добился, ты можешь менять баланс компонентов внутри этого количества», — сказал Вялов.

В случае, если самостоятельно похудеть не получается, он посоветовал обратиться к диетологу, который поможет скорректировать пищевые привычки и добиться желаемых результатов.

Доцент кафедры болезней старения Пироговского Университета, врач-эндокринолог, заведующий лабораторией биомаркеров старения Российского геронтологического научно-клинического центра Любовь Мачехина до этого рассказала «Газете.Ru», что мелатонин и сон в прохладном помещении активируют одинаковый механизм в жировой ткани, который препятствует ее накоплению.

Ранее врачи предупредили о неэффективности строгих диет.

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти и блокировка VPN-трафика. Что нового к утру 13 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!