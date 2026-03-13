Названы правила, которые помогут эффективно похудеть

Для эффективного снижения веса важно питаться разнообразно и не исключать самостоятельно целые группы продуктов. Об этом «Пятому каналу» рассказал гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.

Так, по его словам, в случае отказа от молочных продуктов человек может столкнуться с дефицитом кальция, что грозит риском переломов, при недостатке жиров в рационе — с сухостью кожи, роговицы и других слизистых. Эксперт также посоветовал пересмотреть количество пищи, которые вы съедаете за день. Он уточнил, что взрослым нужно потреблять от 1,2 тыс. до 1,5 тыс. г в сутки.

«И потом, когда ты уже этого добился, ты можешь менять баланс компонентов внутри этого количества», — сказал Вялов.

В случае, если самостоятельно похудеть не получается, он посоветовал обратиться к диетологу, который поможет скорректировать пищевые привычки и добиться желаемых результатов.

Доцент кафедры болезней старения Пироговского Университета, врач-эндокринолог, заведующий лабораторией биомаркеров старения Российского геронтологического научно-клинического центра Любовь Мачехина до этого рассказала «Газете.Ru», что мелатонин и сон в прохладном помещении активируют одинаковый механизм в жировой ткани, который препятствует ее накоплению.

Ранее врачи предупредили о неэффективности строгих диет.