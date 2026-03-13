В Москве прошла премьера фильма о силе духа и единстве народа России

В НЦ «Россия» показали фильм о бойце с позывным Пересвет

В Национальном центре «Россия» 12 марта состоялась премьера документально‑художественного фильма «Небес Пересвет» режиссера Олеси Шигиной. В центре повествования — история молодого добровольца из Татарстана Айбулата Имматуллина с позывным «Пересвет», героически погибшего при освобождении Курской области, сообщила пресс-служба центра.

Лента получила поддержку на питчинге мастерской #СВОеКИНО фестиваля «Таврида.Арт‑2025». Она соединяет документальную правду и художественный образ, а также показывает важность единства народов страны.

«Жизнь и подвиг Айбулата Имматуллина являются свидетельством того, что сила России — в единстве. Пока мы чувствуем это единство, нас не победить. Победа достигается не только оружием — она достигается силой духа», — отметила в видеообращении официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Съемки картины велись на протяжении трех лет на фронте и в тылу. География проекта охватила Татарстан, Тверь, Москву, Санкт‑Петербург, Чечню, Луганск, Запорожье, Белгород, Самару и Курск. Художественная часть создавалась в реальных условиях.

«Судьба Айбулата — наглядный урок для всей страны. Она доказывает, что наше многообразие — это сила. История жизни главного героя соединяет народы. Какой бы национальности или вероисповедания все мы ни были, мы одно целое, одна семья, объединенная Россией», — подчеркнула автор и режиссер-постановщик фильма Олеся Шигина.

В художественной части фильма сыграли не актеры, а реальные люди. В частности, скрипачка Мария Андреева, вошедшая в число первых музыкантов, сыгравших на улицах освобожденного Мариуполя в апреле 2022 года.

Роль главного героя картины исполнил командир штурмовой роты спецназа «Ахмат» Хизар Саламов.

В рамках кинопоказа также была организована фотохудожественная выставка «Живопись на службе Отечеству. Уголь земли Русской». Экспозиция объединила закадровые съемки, портреты героев фильма и живописные работы ведущих художников России.

Представленные картины составляют часть художественной ценностной галереи «Живопись на службе Отечеству. Уголь земли Русской», которая создана авторами фильма «Небес Пересвет».

После показа фильма заместитель командира по военно-политической работе подразделения «Ветераны» Ильдар Резяпов с позывным Политик вручил семье Айбулата Имматуллина орден Мужества, посмертно присвоенный бойцу.