Россиянам рассказали о возможности получить разовую выплату пенсии

Депутат Говырин: пенсионные накопления до 439 тыс. руб. можно получить разом
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Единовременно забрать свои пенсионные накопления могут россияне, размер выплаты которых не превышает 439 тысяч рублей. Об этом RT рассказал депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«Если при расчете ежемесячная выплата оказывается меньше 10% от прожиточного минимума пенсионера, в 2026 году это менее 1628 рублей в месяц, то всю сумму можно забрать единовременно. Прожиточный минимум пенсионера на этот год установлен на уровне 16 288 рублей, а период дожития для расчета составляет 270 месяцев. Получается, что при накоплениях до 439 тыс. рублей есть возможность получить деньги разовым платежом», — отметил депутат.

По словам Говырина, подать заявление на такую выплату можно на портале «Госуслуги», в личном кабинете на сайте Социального фонда России, а также в клиентской службе СФР. В случае, если накопления создавались в негосударственном пенсионном фонде, обращаться нужно именно в эту организацию.

Депутат подчеркнул, что не стоит торопиться с подачей заявления, поскольку право на выплату действует бессрочно. Обратиться за ней можно в любое время после того, как гражданин достиг требуемого возраста.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин до этого говорил, что увеличить размер пенсионных выплат в два раза получится, если выйти на пенсию спустя 10 лет после появления соответствующего права.

Ранее россиянам напомнили о праве на срочную пенсионную выплату.

 
