Россиянам рассказали о возможности получить разовую выплату пенсии

Единовременно забрать свои пенсионные накопления могут россияне, размер выплаты которых не превышает 439 тысяч рублей. Об этом RT рассказал депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«Если при расчете ежемесячная выплата оказывается меньше 10% от прожиточного минимума пенсионера, в 2026 году это менее 1628 рублей в месяц, то всю сумму можно забрать единовременно. Прожиточный минимум пенсионера на этот год установлен на уровне 16 288 рублей, а период дожития для расчета составляет 270 месяцев. Получается, что при накоплениях до 439 тыс. рублей есть возможность получить деньги разовым платежом», — отметил депутат.

По словам Говырина, подать заявление на такую выплату можно на портале «Госуслуги», в личном кабинете на сайте Социального фонда России, а также в клиентской службе СФР. В случае, если накопления создавались в негосударственном пенсионном фонде, обращаться нужно именно в эту организацию.

Депутат подчеркнул, что не стоит торопиться с подачей заявления, поскольку право на выплату действует бессрочно. Обратиться за ней можно в любое время после того, как гражданин достиг требуемого возраста.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин до этого говорил, что увеличить размер пенсионных выплат в два раза получится, если выйти на пенсию спустя 10 лет после появления соответствующего права.

Ранее россиянам напомнили о праве на срочную пенсионную выплату.