Стало известно, какие факторы влияют на формирование алкогольной зависимости

Наследственная предрасположенность, семейные традиции употребления спиртного и психологические особенностями личности могут влиять на склонность к быстрому формированию алкогольной зависимости. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-нарколог, психиатр, главный врач клиники «МедПлюс» Василий Шуров.

По его словам, это связано с сочетанием биологических и социальных факторов. При этом решающую роль может играть то, в какой среде рос человек. Если он с детства будет видеть модель поведения с регулярным потреблением алкоголя, то будет воспринимать это как естественную часть жизни.

Кроме того, врач подчеркнул важность психологических особенностей личности. Так, например, люди, не умеющие справляться со стрессом, часто используют алкоголь как способ эмоциональной разрядки.

«Тогда алкоголь начинает восприниматься как самый простой и быстрый способ временно уйти от проблем, расслабиться и перестать думать о трудностях. Постепенно формируется привычка снимать напряжение именно таким образом. В итоге человек начинает оправдывать употребление тем, что жизнь тяжелая, вокруг много стресса и без алкоголя якобы невозможно справиться с эмоциональной нагрузкой», — пояснил Шуров.

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух объяснила в беседе с «Газетой.Ru», что в 80-х — 90-х годах прошлого века было распространено мнение, что небольшие дозы алкоголя могут быть полезны для здоровья. Научные исследования показывали, что умеренное употребление спиртного (1–2 порции в день) ассоциировалось с меньшим риском ишемической болезни сердца по сравнению с полным отказом от алкогольных напитков. Однако исследования последних лет доказали: предполагаемый кардиопротективный эффект — не более чем методологическая ошибка.

