Россиян предупредили о миллионных штрафах и уголовке за сбор некоторых цветов

Россиянам грозят уголовная ответственность и крупные штрафы до 1 млн рублей за сбор некоторых первоцветов. При обнаружении подснежника не нужно спешить его срывать – он может оказаться краснокнижным растением, предупредил в беседе с RT юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

«Значительная часть первоцветов занесена в Красную книгу России или в региональные Красные книги, а их сбор прямо запрещен законом, — подчеркнул он. — В федеральный перечень охраняемых видов входят, например, подснежник Воронова, подснежник широколистный, несколько видов прострела (сон-трава), ряд видов ириса и рябчика».

В регионах в этот список входят, в частности, майский ландыш, печёночница, медуница, ветреница и хохлатка. В любом случае перед тем, как сорвать цветок, лучше изучить Красную книгу или вообще воздержаться от сбора первоцветов, подчеркнул Русяев. Важно, что в одном регионе это может быть охраняемое растение, а в другом – нет.

За сбор цветов, включенных в Красную книгу, грозит ответственность по КоАП, наказание предусматривает штрафы от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей для физических лиц, от 15 тыс. до 20 тыс. рублей для должностных лиц и от 500 тыс. до 1 млн рублей для юрлиц. Если же речь идет о крупной партии собранных цветов или систематическом нарушении с целью последующей продажи, то за это уже грозит уголовная ответственность. Причем накажут как продавца, так и покупателя.

«Нарушение может быть зафиксировано и по обращению граждан, в том числе с приложением фото- или видеоматериалов», — заключил Русяев.

До этого эксперты также напоминали, что по ст. 260.1 УК РФ за сбор редких первоцветов для последующей продажи грозит до четырех лет лишения свободы. Отмечается, что в случае, если сбор цветов происходил группой лиц, например вместе с другом, срок наказания может увеличиться до 6–9 лет. Юрист Евгений Мохнаткин подчеркивал, что даже за один сорванный цветок инспектор имеет право составить протокол.

