Россиян предупредили о суровом наказании за сорванные подснежники

SHOT: за букет подснежников россиянам может грозить штраф или до 4 лет колонии
Россиянам может грозить штраф до 1 млн рублей и даже лишение свободы за сбор некоторых весенних цветов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным издания, сбор ландышей, крокусов, подснежников и других подобных растений считается административным правонарушением. Минимальный штраф за такой поступок может составить от 2,5 до 5 тыс. рублей.

Если правоохранительные органы решат, что цветы были сорваны для последующей продажи, ответственность может наступить уже по уголовной статье — ст. 260.1 УК РФ. В таком случае штраф может достигать 1 млн рублей, а максимальное наказание — до четырех лет лишения свободы.

Отмечается, что в случае, если сбор цветов происходил группой лиц, например вместе с другом, срок наказания может увеличиться до 6–9 лет.

Юрист Евгений Мохнаткин сообщил «SHOT ПРОВЕРКЕ», что даже за один сорванный цветок инспектор имеет право составить протокол. При этом покупка таких растений законом пока не запрещена, однако их сбор и последующая продажа находятся под запретом.

Кроме того, нарушителю придется возместить ущерб природе. Его рассчитывают по специальным таксам за каждый уничтоженный побег.

Ранее в Подмосковье ввели крупные штрафы за сбор краснокнижных грибов.

 
