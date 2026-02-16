Жителям Подмосковья напомнили о крупных штрафах за сбор краснокнижных грибов

В Подмосковье ввели штрафы за сбор краснокнижных грибов, которые начнут действовать с осени этого года. Раньше жителям грозила ответственность только за уничтожение редких растений и животных, однако новый законопроект, который внес в облдуму глава региона Андрей Воробьев, распространяет эту норму также на 22 вида грибов, уточняет 360.ru.

Сбор и продажа краснокнижных грибов предусматривает штрафы от 1 тыс. до 3 тыс. рублей для физлиц, от 20 тыс. до 30 тыс. рублей для должностных лиц и от 50 тыс. до 100 тыс. рублей для юрлиц.

Как отметил глава областного Минэкологии Виталий Мосин, в перечень запрещенных для сбора не включены съедобные грибы или те, которые можно использовать в лечебных целях. Причем есть вероятность случайно по незнанию сорвать редкий гриб – чтобы избежать этого миколог Максим Дьяков призвал срезать исключительно те виды грибов, которые хорошо известны.

В числе краснокнижных грибов Подмосковья есть такие, как березовик розовеющий, гиропорус синеющий, говорушка подогнутая или рыжая, груздь золотисто-желтый лиловеющий и другие.

До этого юристы также предупредили, что россияне могут столкнуться со штрафом, если будут заниматься сбором грибов на частных землях и в особо охраняемых природных зонах. Так, при сборе грибов в неположенном месте физические лица могут столкнуться со штрафом в размере от 500 до 1000 рублей. При этом для должностных лиц санкции варьируются от 1 тысячи до 2 тысяч рублей, а для юридических — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

