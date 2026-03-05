В Краснодарском крае осудили румына, работавшего на украинскую разведку

Суд в Краснодарском крае осудил румына на 15 лет за сотрудничество с ГУР Украины

Суд в Краснодарском крае приговорил гражданина Румынии к 15 годам лишения свободы, признав его виновным в шпионаже в пользу Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Об этом в Telegram-канале сообщила объединенная пресс-служба судов российского региона.

«Краснодарский краевой суд огласил приговор в отношении Адриана-Давида Керчо. <...> Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет, с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в заявлении.

По данным следствия, иностранец не поддерживал политику российских властей, в том числе проведение специальной военной операции. В связи с этим в ноябре 2024 года он по собственной инициативе установил контакт с представителем ГУР Украины и выразил желание вступить в «Британский легион». Сотрудник украинской разведки пообещал Керчо организовать безопасный выезд из РФ, если тот соберет данные о военных объектах в Сочи.

Румын использовал квадрокоптер, чтобы установить географические координаты и получить иные сведения о системе противовоздушной обороны в Сочи. Впоследствии мужчина передал собранную информацию куратору.

Как рассказали в пресс-службе, преступную деятельность иностранца пресекли сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности РФ. В сообщении уточняется, что вынесенный судом приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Херсонской области осудили шпионку, работавшую на украинскую разведку.